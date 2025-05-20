Malatya'da Yaban Keçileri Kayısı Bahçesine İndi

Malatya'da yaban keçileri kayısı bahçesine indi

MALATYA - Malatya'da son dönemlerde yerleşim anlarında sıkça görülmeye başlayan yaban keçileri son olarak kayısı bahçesinde görüntülendi.

Malatya'da, son dönemlerde Akçadağ, Arapgir, Pütürge, Doğanşehir ile Doğanyol kırsal bölgelerde görüntülen nesli tehlike altındaki yaban keçileri, bu sefer Darende ilçesinde ortaya çıktı. Bababan Mahallesi'nde kayısı bahçesine inen iki yaban keçisi yem ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yaban keçileri daha sonra gözden kayboldu.