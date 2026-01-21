Depremde 31 Kişiye Mezar Olan Velioğlu Apartmanı Davasında Proje Sorumlusuna 13 Yıl 9 Ay Hapis

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı davasında, proje sorumlusu Mehmet Yumrutepe'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

6 Şubat depremlerinin ilkinde, Malatya merkez Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde bulunan Velioğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 31 kişi hayatını kaybetti.

Velioğlu Apartmanı ile ilgili yargılama, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla tamamlandı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Fehmi Sirenkök ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Yumrutepe ise SEGBİS aracılığıyla İstanbul'dan duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Tutuksuz sanıklar beraatlerini talep ederken, sanık avukatları yazılı savunmalarını sunduklarını belirterek müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme, binanın proje sorumlusu Mehmet Yumrutepe'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verirken, Fehmi Sirenkök'ün beraatine hükmetti.