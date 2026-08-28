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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 900 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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