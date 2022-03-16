Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 şüphelinin üst aramasında, 135,37 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kapsül, 191 fişek ile tarihi eser niteliği taşıyan ve farklı dönemlere ait 64 parça materyal bulundu.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyaller, Malatya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

AA / Kadir Aydın - Güncel

Uyuşturucu, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Haberler

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