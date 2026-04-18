Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandı. Operasyonda 662 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 662 gram sentetik uyuşturucu, 156 sentetik ecza hap ile ruhsatsız 1 tüfek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 7 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Süper Lig'de nefes kesen son! Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı 90+8'de aldı

Nefes kesen son! 10 kişi kaldıkları maçta rakibini 90+8'de yıktılar
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj

Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan yeni haber var