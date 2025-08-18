Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 adreste yapılan aramalarda 26 bin 330 uyuşturucu hap ve 81 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Toplam 5 adres ve 2 araçta yapılan aramada, 26 bin 330 uyuşturucu hap ve 81 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Yavuz, adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
