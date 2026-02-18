Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Kentte dün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirmiş, 5 şüpheliyi ise gözaltına almıştı.
