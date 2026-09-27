Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 48 bin 189 hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 48 bin 189 hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 3 ikamet ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA