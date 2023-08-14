Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda 58 kilo 343 gram skunk, 20 gram kubar esrar, 58 gram toz esrar, 125 gram metamfetamin, 6,41 gram sentetik kannabinoid ile 2 bin 499 sentetik hap ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 58 kilo 343 gram skunk ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadelesini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 58 kilo 343 gram skunk, 20 gram kubar esrar, 58 gram toz esrar, 125 gram metamfetamin, 6,41 gram sentetik kannabinoid ile 2 bin 499 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda 29 kişiye işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2 şahsa ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA