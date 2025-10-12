Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Malatya'da, uyuşturucu bulunan araçta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında Malatya-Ankara karayolu üzerinde uygulama yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 7 bin 881 uyuşturucu hap ve 36 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.