Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta 7 bin 881 uyuşturucu hap ve 36 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Malatya'da, uyuşturucu bulunan araçta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında Malatya-Ankara karayolu üzerinde uygulama yaptı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 7 bin 881 uyuşturucu hap ve 36 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel