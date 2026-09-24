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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1299 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 1299 uyuşturucu hap, 77 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1299 uyuşturucu hap, 77 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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