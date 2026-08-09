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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 1305 sentetik ecza hap, 440 gram sentetik uyuşturucu ve 44 hap ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 1305 sentetik ecza hap, 440 gram sentetik uyuşturucu ile 44 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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