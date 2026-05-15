Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 bin 687 sentetik ecza hap, 309 gram sentetik uyuşturucu ve 18 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.