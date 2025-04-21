Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 zanlı gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, operasyona dair bilgi vererek, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini duyurdu.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yavuz, operasyonda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel