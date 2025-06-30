Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Operasyonda yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 21 kök kenevir, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü

İsrail plaj bombaladı!
Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor

Flaş iddia! Ali Koç, yeni yıldızını bu gece İstanbul'a getiriyor
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.