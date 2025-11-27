Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda büyük miktarda sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yavuz, açıklamasında, "Operasyonda 13 bin 665 sentetik ecza hap, 767 ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin maddesi ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Haberler.com
