Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı ve 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Cumhuriyet, Karakavak, Mollakasım ile Kemerköprü mahallelerindeki 5 adres, 1 araç ve 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yavuz, 5 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek

TSK komşu ülke için düğmeye bastı! Askerlere komando eğitimi verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.