Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı ve 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.
Cumhuriyet, Karakavak, Mollakasım ile Kemerköprü mahallelerindeki 5 adres, 1 araç ve 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 bin 228 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yavuz, 5 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.
