Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 244 uyuşturucu hap, 239 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 244 uyuşturucu hap, 239 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 4 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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