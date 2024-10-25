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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kg Eroin ve 15 Kg Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kg Eroin ve 15 Kg Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir yolcu otobüsünde 31 kilogram eroin ve 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sırasında 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram eroin, 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, balık dolu varillere gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında T.A, N.S. ve S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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