Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 850 gram esrar ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların devam ettiğini bildirdi.
Yavuz, bu kapsamda Doğanşehir ve Battalgazi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 850 gram esrar ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel