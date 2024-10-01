Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 745 Gram Esrar Ele Geçirildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 kilo 745 gram kubar esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaterzi Mahallesi'nde ikamet eden İ.S. ve B.S'nin bahçelerine kenevir ektikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada, 3 kilo 745 gram kubar esrar, 20 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için jandarmaya götürüldü.