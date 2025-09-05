Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Ekiplerin belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 11 bin 188 uyuşturucu hap, 132,8 gram sentetik uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 3 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.