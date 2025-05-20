Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gözaltı, 3 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1285 uyuşturucu hap, 144 gram sentetik uyuşturucu ve 71 kök kenevir ele geçirildi. 24 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde, İl Jandarma komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 1285 uyuşturucu içerikli hap, 144 gram sentetik uyuşturucu, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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