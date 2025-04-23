Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Bin 672 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada, 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.