Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 292 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, bir ikamette yaptıkları aramada, 292 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
