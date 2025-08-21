Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 901 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle yapıldı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Bu kapsamda Yaka Mahallesi'nde bir araç ve ikamette yapılan aramada 901 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Yavuz, 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel