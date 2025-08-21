Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 901 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle yapıldı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda Yaka Mahallesi'nde bir araç ve ikamette yapılan aramada 901 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Yavuz, 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Valilik'ten kritik talimat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.