Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda Yaka Mahallesi'nde bir araç ve ikamette yapılan aramada 901 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Yavuz, 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.