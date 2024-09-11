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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

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Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 10 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli mercilere sevk edilen 20 zanlıdan 17'si tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından 10 Eylül'de 20 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada 17 bin 627 sentetik hap, 209 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon malatya 3-sayfa Güncel

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