Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda 1340 sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 aylık fiziki ve teknik takip neticesince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 1340 sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildiğini dile getiren Yavuz, 14 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

