Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Malatya'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1340 sentetik hap ve 140 gram esrar bulunuyor.

MALATYA'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte 3 aylık fiziki takip sonucunda 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan aramalarda; 1340 sentetik hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu malzemelerine el koyan polis ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
