Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

MALATYA'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte 3 aylık fiziki takip sonucunda 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan aramalarda; 1340 sentetik hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu malzemelerine el koyan polis ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.