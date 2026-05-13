Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 bin 687 sentetik ecza hap, 309 gram sentetik uyuşturucu ve 18 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.