Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 bin 595 sentetik hap ve 745 gram metamfetamin ele geçirildi.

MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 5 bin 595 sentetik hap, 745 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
