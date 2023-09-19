Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Malatya'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklanırken, 1 kişiye adli kontrol uygulandı.

Malatya'da polis ekiplerince şüphe üzerinde durdurulan araçta uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olay da 1 kişi tutuklanırken 1 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Olay, Malatya- Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplamda 4.92 gram metamfetamin ele geçirilirken, A.U. ile E.Y. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. tutuklanırken, A.U.'ya ise adli kontrol şartı uygulandı. - MALATYA