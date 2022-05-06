Malatya'da uyuşturucu madde ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da uyuşturucu madde ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da uyuşturucu madde ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Malatya'da yolcu otobüslerinde esrar maddesi ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da yolcu otobüslerinde esrar maddesi ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı ürün taşınacağı belirlendi.

İki yolcu otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 510 gram toz esrar, 700 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Malatya, Esrar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title