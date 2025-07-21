Malatya'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 8 bin 120 Hap Ele Geçirildi

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Malatya'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 8 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Malatya'da 8 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 8 bin 120 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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