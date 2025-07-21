Malatya'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 8 bin 120 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da 8 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 8 bin 120 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.