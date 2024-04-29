Malatya'da Üstü Açık Rögara Düşen Köpek Kurtarıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir rögar kapağı açık olduğu sırada içerisine düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, sağlık durumu iyi olduğu için yaşam alanına bırakıldı.
Malatya'da üstü açık rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Merkez Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet konteyner kentin arka tarafında kapağı açık rögara köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, köpeği yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyudan çıkararak yaşam alanına bıraktı.
Üstü açık rögar ise ekiplerce kapatıldı.