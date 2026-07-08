Haberler

Durakta unutulan çanta fünyeyle patlatılmak üzereyken sahibi koşarak geldi

Durakta unutulan çanta fünyeyle patlatılmak üzereyken sahibi koşarak geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da otobüs durağında unutulan çanta, bölgede tedirginlik yarattı. Polis ekipleri çantayı fünyeyle patlatmaya hazırlanırken, sahibi koşarak olay yerine geldi. Çanta, incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

MALATYA'da, otobüs durağında unutulan çanta, tedirginliğe neden oldu. Bölgede önlem alan polis ekipleri çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken, sahibi koşarak olay yerine geldi.

Olay, önceki gün, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) karşısındaki otobüs durağında meydana geldi. Duraktaki sahipsiz çantayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem alıp, yolu trafiğe kapattı. Çanta, incelemelerin ardından fünyeyle patlatılmak üzereyken, sahibi koşarak geldi. Ekipler, inceleme ve gerekli kontrollerin ardından çantayı sahibine teslim etti.

Eşiyle İstanbul'dan geldiğini söyleyen kişinin çantasına koştuğu anlar, cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Baş ağrısı ile hastaneye giden ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Hem eşine hem çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! O saldırgan yakalandı
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar

Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü zirvede konuşulanlar