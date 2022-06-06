Malatya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Malatya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Bilal Timur - Güncel
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Malatya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

S.A. (35) idaresindeki 44 DR 992 plakalı otomobil Çanakçı Mahallesi'nde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Bilal Timur - Güncel

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