Malatya'da Tren Kazasında 68 Yaşındaki Adam Yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ömer Narinç'e tren çarptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trenin çarptığı kişi yaralandı.
Kiltepe Mahallesi'nde evine gitmek için demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Ömer Narinç'e (68) tren çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Narinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel