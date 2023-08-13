Malatya'da Trambüs ile Otomobil Çarpıştı, 2 Kişi Yaralandı
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Malatya-Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, trambüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Malatya- Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzeri 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, S. G 'nin kullandığı 44 AG 013 trambüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BFT 87 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M.C. ile Y.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel