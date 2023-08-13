Malatya'da Trambüs ile Otomobil Çarpıştı, 2 Kişi Yaralandı

Malatya-Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, trambüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.