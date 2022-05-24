Malatya'da traktörün otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da traktörün otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da traktörün otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde Burhan Atceken yönetimindeki 10 CE 70 plakalı traktör, Oruç Furkan Yönetimindeki 02 FR 526 plakalı otomobile çarptı.

Çarpma sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Sacide Furkan yaralandı.

Furkan, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği iddia edilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Kurucaova, Traktör, Malatya, Güncel, Haberler

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