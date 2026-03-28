Malatya'da traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
G.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Malatya-Adıyaman kara yolu Çığlık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki U.K, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci