Malatya'da Traktöre Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, G.A.B. idaresindeki otomobil, A.Ç. yönetimindeki traktöre çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi.
MALATYA (AA) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktöre çarpan araç sürücüsü yaralandı.
Malatya-Adıyaman kara yolu üzerinde G.A.B. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.Ç. yönetimindeki 44 FA 709 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel