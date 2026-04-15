Haberler

Malatya'da Kayısı Bahçesinde Traktör Kazası: 1 Ölü

Malatya'da Kayısı Bahçesinde Traktör Kazası: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde, kayısı bahçesinde ilaçlama yapan Ferhat Boztepe (54), bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör ile ağaç arasında kalarak hayatını kaybetti. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Boztepe'nin öldüğü belirlendi. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı bahçesinde ilaçlama yapan Ferhat Boztepe (54), ağaç ile traktör arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yuvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayısı bahçesinde traktörü ile ilaçlama yapan Ferhat Boztepe, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan traktör ile kayısı ağacı arasında kaldı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Boztepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Boztepe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
