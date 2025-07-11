Malatya'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü Nusret Kayan yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Nusret Kayan (60) idaresindeki 44 AE 347 plakalı traktör, Alihan Mahallesi'nde devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Kayan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Kasım Aldemir - Güncel
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