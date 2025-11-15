Haberler

Malatya'da Trafikte Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Malatya'da bir özel halk otobüsü sürücüsü, trafikte yaşanan tartışma sırasında otomobil sürücüsünün tabancayla ateş açması sonucu panik yaşandı. Olay, otobüsün kamerasına yansıdı ve şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da trafikte yaşanan tartışma sırasında otomobil sürücüsü, özel halk otobüsüne tabancayla ateş açtı. Olay otobüsün araç içi kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Başharık güzergahında seyir halinde olan 236 numaralı özel halk otobüsünün şoförü Enes Kaya ile otomobil sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü aracından aldığı tabancasıyla Enes Kaya'ya doğru tek el ateş etti. 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüste kısa süreli panik yaşandı. Enes Kaya hızla bölgeden uzaklaştı. Yolcuları tahliye eden Kaya, güvenlik güçlerini arayarak şikayetçi oldu.

Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan olay sonrası şüpheli gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
