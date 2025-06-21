Malatya'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki yaralı

Malatya'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki yaralı
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Malatya'nın Darende ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili bariyere çarparak devrildi. Kazada 45 yaşındaki Aycan Dinçer yaşamını yitirirken, sürücü Nihat Dinçer ve bir diğer yolcu yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada Aycan Dinçer (45) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Darende karayolu Tataruşağı mevkisinde meydana geldi. Nihat Dinçer yönetimindeki 22 AAD 981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Aycan Dinçer'in yaşamını yitirdiği, sürücü Nihat Dinçer ve Mahfus Türkan'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Aycan Dinçer'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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