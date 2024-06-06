Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Malatya'da jandarma aracının da karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kamyonet, arkadan çarptığı araçla birlikte takla atarak karşı şeride geçti ve başka bir araca çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da jandarma aracının da karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, T.Ş. idaresindeki 44 HB 893 plakalı kamyonet, Malatya-Elazığ kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde aynı istikamette seyreden A.G. yönetimindeki 45 ANC 339 plakalı araca arkadan çarptı.
Savrularak takla atan ve yolun karşı şeridine geçen kamyonet, A.K'nin kullandığı 44 AAT 027 plakalı araca çarptı.
Yaralanan T.Ş, A.G, A.K, Y.Ç. ve Y.T.O, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.