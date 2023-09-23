Malatya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Özal köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havaalanı istikametine seyir halinde olan Ali G. idaresindeki 54 AHS 187 plakalı otomobili ile aynı yöne seyir halinde iken Karahan istikametine dönüş yapan Hüseyin T. yönetimindeki 23 FV 212 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ali T., Batuhan T., Hayriye T. ve Hüseyin T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA