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Malatya'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu Barış ve Erhan Çiftçi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Barış Çiftçi'nin kullandığı 23 LE 558 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Yeniköy Mahallesi yol ayrımında A.B. yönetimindeki 34 CIC 250 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi hayatını kaybetti, yaralanan D.Ç. ile A.B. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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