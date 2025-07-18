Doğanşehir'de İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

Doğanşehir'de İki Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

R.G. idaresindeki 33 DEA 44 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi'nde M.D. yönetimindeki 34 ZM 4152 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan M.D, Y.G, H.K. ile A.G, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.K. kontrolündeki 10 ALN 039 plakalı minibüs ile İ.K. yönetimindeki 44 ES 577 plakalı traktör de Erkenek Mahallesi civarında çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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